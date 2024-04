Irã apreende navio “ligado a Israel” perto do Estreito de Ormuz

Embarcação foi identificada como o MSC Aries, de bandeira portuguesa, e teria partido dos Emirados Árabes até a Índia

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse que a ação do Irã foi “uma operação pirata que viola o direito internacional” Reprodução/X @Israel_katz – 16.fev.2024

O Irã apreendeu neste sábado (13.abr.2024), perto do Estreito de Ormuz, um navio de carga que diz estar “ligado a Israel”. Foi identificado como o MSC Aries, de bandeira portuguesa, que teria partido de um porto nos Emirados Árabes até a Índia. As informações são da Al Jazeera.

A região vive tensão elevada depois que um ataque à embaixada do iraniana na Síria que deixou ao menos 8 mortos em 1º de abril. Os 2 países atribuíram a culpa do ataque a Israel.

O navio apreendido está associado à Zodiac Maritime, com sede em Londres, parte do Zodiac Group, dirigido pelo bilionário israelense Eyal Ofer e sua família.

“O navio foi agora guiado para as águas territoriais do nosso país”, informou a estatal do Irã, IRNA.

A Zodiac Maritime disse em comunicado que a MSC, um grupo marítimo ítalo-suíço, era responsável por todas as atividades do navio.

A MSC confirmou que havia 25 tripulantes a bordo do navio e disse estar “trabalhando em estreita colaboração com as autoridades competentes para garantir o seu bem-estar e o retorno seguro do navio”.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse em seu perfil no X (ex-Twitter) que a ação do Irã foi “uma operação pirata que viola o direito internacional”.

“Apelo à União Europeia e ao mundo livre para que declarem imediatamente o corpo da Guarda Revolucionária Iraniana como uma organização terrorista e para que sancionem agora o Irã”, afirmou Katz.