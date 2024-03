Irmã de Davi esclarece relação da família com a cunhada, Mani Reggo

Raquel Brito, irmã de Davi, do BBB24, soltou o verbo e falou tudo sobre a relação com a cunhada, Mani Reggo. Através das redes sociais, a moça, que virou influenciadora por causa do irmão, deu detalhes da convivência com a namorada do brother.

“Na verdade, o relacionamento de Mani, comigo e com minha mãe, a gente se falava. Se fala até hoje. Se comunica quando pode, quando dá. Não é porque Davi tá no BBB, que eu vou mudar minha vida e vai ficar todo mundo ‘unidos venceremos’, 24/48 [horas], só porque ele tá lá”, esclareceu.

A baiana continuou: “É forçar uma coisa que nunca existiu. Então, eu permaneço da mesma forma que sempre foi. A gente se falava quando podia. Se via somente em dias oportunos e é assim, sempre. Vai permanecer da mesma forma”.

Questionada sobre como era o Davi se relacionar com uma mulher mais velha, Raquel ponderou e afirmou que é algo normal. “Não tem bicho de sete cabeças. É porque a sociedade, hoje em dia, vê como um problema. Se Davi quis assim, eu vou dizer o que a ele? Nada!”, lembrou.

E completou: “Se ele realmente gosta dela, o amor não tem idade, não tem perfil, é o que o coração diz”.

A coluna Fábia Oliveira já havia contado, em primeira mão, que a relação da família do motorista de aplicativo com Mani não era das melhores. Segundo uma fonte exclusiva, os parentes de Davi não convivem com a assistente social, mas a tratam respeitosamente, encontrando-a de forma esporádica ou necessária.

Na época, procurada pela coluna para esclarecer o assunto, a assessoria do brother afirmou que não existe nenhuma rusga com a companheira do participante do reality da TV Globo. Mas as cenas dos próximos capítulos, tão aguardadas por esta jornalista, mostrou o contrário, não é mesmo, meus caros leitores?

Unfollow no Instagram

Em janeiro, o perfil do marido deixou de seguir Mani, que levou unfollow dos administradores do rapaz. Tudo começou quando um internauta fez o seguinte questionamento: “O perfil oficial parou de te seguir, o que houve? Olha, já vi esse filme antes”. “Como eles param, só eles podem responder. Desculpa! Obrigada pelo carinho”, respondeu a moça. Anteriormente, as contas de Davi eram gerenciadas por sua irmã, Raquel. Porém, depois de ter o perfil derrubado por duas vezes, um especialista em marketing digital assumiu o controle.