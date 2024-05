Irmã de Gisele Bündchen decidirá sobre socorro do governo Lula ao RS

Instagram/Reprodução

1 de 1 Gisele Bündchen posa de look marrom e cabelos soltos para campanha – Metrópoles – Foto: Instagram/ReproduçãoA juíza Graziela Bündchen, da 1ª Vara Federal de Porto Alegre, foi sorteada para decidir sobre uma ação civil pública que visa obrigar o governo Lula a bancar um plano milionário de apoio ao setor produtivo do Rio Grande do Sul.

Graziela é irmã da supermodelo brasileira Gisele Bündchen, que atualmente mora nos Estados Unidos. Magistrada de carreira, ela atua como juíza substituta na comarca gaúcha e foi escolhida para decidir sobre a ação que pode custar caro ao governo Lula.

Protocolada pelo Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul (Iders) e pela Associação Brasileira de Direito e Administração (Able), a ação pede que o governo federal seja obrigado a montar um plano de apoio ao setor de, no mínimo, R$ 10 bilhões.

A ação pede ainda que a União tenha de pagar R$ 5 bilhões por danos morais em razão de uma suposta “omissão” na prevenção de desastres climáticos. As entidades apontam que o prejuízo das chuvas à economia gaúcha está na casa dos R$ 40 bilhões.

No início da tragédia, Giselle gravou um vídeo pedindo doações ao Rio Grande do Sul, estado onde ela e as irmãs nasceram. O vídeo chegou até o bilionário Elon Musk, que doou 1.000 terminais de internet por satélite da Starlink.

