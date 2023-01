Irmã de Marielle fortalece ministra Daniela do Waguinho após desgaste

Desgastada por elo com milicianos, a ministra Daniela do Waguinho se fortaleceu após a postura da colega Anielle Franco, irmã de Marielle 12/01/2023 4:04, atualizado 12/01/2023 4:05

Desgastada após a imprensa expor elo com milicianos, a ministra do Turismo, Daniela do Waguinho, saiu fortalecida com a postura de Anielle Franco, irmã da vereadora assassinada Marielle Franco.

Anielle tomou posse do Ministério da Igualdade Racial nesta quarta-feira (11/1) e posou sorridente ao lado de Daniela do Waguinho. Além disso, ao iniciar seu discurso de posse, Anielle agradeceu aos outros ministros presentes. E se referiu à colega como “Dani”.

A pressão pela exoneração da ministra do Turismo, que já foi grande, perde força a cada dia.

