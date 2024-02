Após quase 4 meses de namoro, Emily Garcia e Victor Igoh anunciaram, através das redes sociais, que não estão mais juntos. O comunicado foi feito pelos dois, simultaneamente, no sábado (3/2), após fãs levantarem suspeitas do rompimento.

“Oie… Estava vendo a melhor forma de falar sobre isso e de comunicar a todos, até porque sei que tem muita gente que emana boas energias e torce de forma verdadeira”, começou o influenciador, nos stories do Instagram.

E continuou seu desabafo: “Eu e Emily não estamos mais juntos. Assumimos um compromisso um com o outro no dia 14 de outubro, que foi conduzido até aqui com muita intensidade e carinho. Hoje não está sendo um dia feliz pra mim, mas vai passar. É isso, obrigado”, encerrou.

Ao mesmo tempo, Emily também se manifestou: “Em respeito a seguidores e fãs que estão em dúvidas: sim, estou confirmando que eu e Victor não estamos mais juntos como casal, mas seguimos nos respeitando, mantendo a amizade e o carinho que temos pelo um pelo o outro! Espero que respeitem o momento. Vida que segue e respeito por favor!”, pediu.

Print Emily Garcia e Victor Igoh

Emily Garcia e Victor Igoh anunciam fim do namoro Instagram/Reprodução

Print Emily Garcia e Victor Igoh

Emily Garcia e Victor Igoh anunciam fim do namoro Instagram/Reprodução

Emily Garcia e Victor Igoh

Emily Garcia e Victor Igoh anunciam fim do namoro Instagram/Reprodução

Emily Garcia e Victor Igoh

Emily Garcia e Victor Igoh anunciam fim do namoro Instagram/Reprodução

Emily Garcia e Victor Igoh

Emily Garcia e Victor Igoh anunciam fim do namoro Instagram/Reprodução

Emily Garcia e Victor Igoh

Emily Garcia abre o jogo sobre romance com Victor Igoh Instagram/Reprodução

Emily Garcia e Victor Igoh

Emily Garcia abre o jogo sobre romance com Victor Igoh Instagram/Reprodução

Emily-Garcia-Carro-Seguranç2

Emily Garcia compartilhou o momento em que dá o carro para seu segurança Reprodução/Instagram

Emily-Garcia-Carro-Segurança

Influencer dá carrão de R$ 260 mil para seu segurança particular Reprodução/Instagram

Emily-Garcia-Babal-Guimarães-Martelo

Emily Garcia explica por que invadiu casa do ex com martelo Reprodução/Instagram

Emily Garcia

Emily diz sofrer de depressão Reprodução/Instagram

Emily Garcia

Ela está triste Reprodução/Instagram

Emily Garcia

Emily já soma mais de 3 milhões de seguidores em seu Instagram Reprodução / Instagram

Emily Garcia

Após o ocorrido, Emily desativou seu Instagram Reprodução / Instagram

Emily Garcia falou sobre o romance Os rumores de que Emily Garcia e Victor Igoh estavam namorando se tornaram fortes em meados de outubro. E a nossa equipe de investigadores já foram em busca da resposta. Após novas fotos do suposto casal circular nas redes sociais, a influenciadora conversou com esta colunista, com exclusividade, e revelou como está o status de relacionamento dos dois.

“Estamos nos conhecendo melhor há quase um mês. Nada oficial”, contou Emily. Mesmo sem oficializar o namoro, os influenciadores, que se aproximaram na última edição da Casa da Barra, organizada por Carlinhos Maia, estão bem grudadinhos e apareceram em clima de romance nas redes sociais, no dia 19 daquele mês, andando de jet ski em Salvador.

Além das fotos juntos, os usuários do Twitter apontaram que Emily está usando um cordão com o nome de Victor no último reels que publicou no Instagram. Nos estories, ela postou uma foto agarradinha com o rapaz e a legenda: “Rolezinho”.

Na época, os internautas se alvoroçaram com os cliques dos pombinhos: “Emilly e Victor Igoh seria simplesmente o casal mais bonito. Eu shippo muito”, afirmou um. “Emilly Garcia posta vídeo usando um dos cordões do Victor Igoh que tem o nome dele!”, comemorou outro. “Tá acontecendo? Emily Garcia e Victor Igoh postam story no mesmo lugar e influenciadora usa colar de Victor”, pontua uma terceira.