Irmã revela as últimas palavras que ouviu de Pelé no hospital

Foi longa a luta de Pelé contra o câncer de cólon, sempre com o apoio da família, que permaneceu unida ao lado do Rei. E agora a irmã Maria Lúcia Nascimento revelou quais foram as suas últimas palavras no leito da morte.

Maria Lúcia revelou, segundo o site G1, o comovente diálogo que teve com Pelé no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na quinta-feira (29/12), no dia em que o astro do futebol faleceu.

A família sabia que o momento estava chegando. Pelé também sabia. Maria Lúcia falou baixinho em seu ouvido: “Logo eu volto”. Ele respondeu: “Tá bom”.

Emocionada, a irmã falou: “Fica com Deus”, e o Rei Pelé buscou forças para um último e comovente adeus: “Obrigado, vai com Deus”.

Maria Lúcia revelou ainda que a mãe, Celeste Arantes, que mora em Santos e está com 100 anos, ainda não sabe da morte do filho.

