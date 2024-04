Servidora estadual é a principal suspeita em investigação sobre desvio de recurso

De acordo com as investigações da Polícia Civil de Itamaraju, a diretora do Colégio Estadual Professora Aurivaldina Joazeiro (antigo colégio modelo) é investigada por fraudar e sacar valores de cartões educativos pertencente aos alunos da unidade.

Durante a manhã desta quinta-feira (25) de abril, o delegado Gilvan de Meireles Prates e sua equipe, estiveram no Colégio Estadual Professora Aurivaldina Joazeiro e levaram a diretora para prestar depoimento sobre o caso.

A denúncia de improbidade administrativa, aponta que a servidora pública estadual receptava os cartões com ajuda de custo aos alunos e utilizava para efetuar compras, desviando assim os valores para contas ligadas ao possível esquema.

O nome da servidora não foi divulgado. A Secretaria de Educação do Estado informou que não irá se manifestar sobre o caso.

Nas redes sociais alunos compartilharam o momento onde ocorreu a ação na unidade de ensino.

A servidora, também poderá ser denunciada por supostamente realizar “manobras ilícitas por meio de registros falsos nos sistemas informatizados e falsificação de prestações de contas”.

As investigações continuam e outros funcionários da unidade deverão prestar depoimento sobre o caso.