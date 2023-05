Irmãos morrem após serem atingidos por bala perdida em festa no Rio de Janeiro

Dois irmão, menino de 11 anos e uma jovem de 19 anos, morreram após serem atingidos por uma bala perdida. A mãe das vítimas também foi baleada ao tentar proteger e socorrer os filhos. O caso aconteceu em uma região conhecida como Campo do Real, no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, a mãe e as duas vítimas estavam em uma festa no local quando os criminosos passaram em uma moto e abriram fogo contra os participantes da festa. A suspeita das autoridades é de que os atiradores tinham algum alvo específico dentro da festa, já que a região sofre com o clima de guerra entre traficantes rivais. Os três baleados foram socorridos, levados à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois encaminhados ao Hospital Getúlio Vargas, também na Zona Norte. Entretanto, o garoto e a jovem de 19 anos não sobreviveram. Apenas neste feriado prolongado, foram registrados pelo menos sete casos de bala perdida no Rio de Janeiro, somando três vítimas fatais.

Confira reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Rodrigo Viga