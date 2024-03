Israel: milhares de manifestantes protestam contra governo em Tel Aviv

Milhares de pessoas protestam contra o governo em Israel neste sábado (30/3). Em alguns pontos, os manifestantes chegaram a entrar em confronto com a polícia.

Manifestantes pressionam por um acordo pela libertação dos reféns israelenses. Há ainda demandas pela renúncia do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, além da realização de novas eleições no país.

Veja imagens das manifestações:

Milhares portestam contra o governo de Israel Saeed Qaq/Anadolu via Getty Images

Guerra se aproxima dos seis meses Saeed Qaq/Anadolu via Getty Images

Em Israel, o Hamas matou mais de 1,2 mil pessoas em ataque surpresa Alexi Rosenfeld/Getty Images

A manifestação pede a renúncia do primeiro-ministro Alexi Rosenfeld/Getty Images

Manifestantes chegaram a entrar em confronto com a polícia Saeed Qaq/Anadolu via Getty Images

De acordo com o portal Times of Israel, os manifestantes chegaram a bloquear algumas estradas de Tel Aviv. Em alguns trechos, a polícia interveio para liberar o trânsito e chegou a usar canhões de água para dispersar os manifestantes.

Em Jerusalém, os manifestantes marcham em direção à residência oficial do primeiro-ministro.

Guerra A guerra entre Israel e o Hamas eclodiu em 7 de outubro, quando o grupo extremista promoveu um ataque surpresa contra o território israelense. A ação deixou 1,2 mil mortos e mais de 200 reféns.

Desde então, as Forças de Defesa de Israel empreendem uma ofensiva contra a Faixa de Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que é dominado pelo Hamas, o conflito deixou mais de 30 mil mortos.