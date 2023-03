Itamarajuense é sentenciado a 40 anos de prisão, por latrocínio de adolescente

Gilmar Santos da Hora (22 anos), foi condenado a uma pena de 40 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte) de um adolescente, na região do município de Itapebi.

O fato ocorreu no dia 10.02.2022, durante o período noturno, na rodovia BR-101, num lugar com quebra-molas, o distrito de Ventania pertencente a Itapebi, local popularmente conhecido como ponto das barracas de artesanato.

O adolescente João Paulo de Oliveira Silva (14 anos), viajava ao lado do pai, quando foi atingido por um disparo que lhe acertou a cabeça.

As vítimas ocupavam uma caminhonete Toyota Hilux e alguns minutos, após efetuar os disparos que matou o adolescente, o acusado efetuou disparos contra ou veículo na mesma localidade.

Com base na denúncia realizada ao Ministério Público, onde detalha que o acusado, atirou para obrigar a redução da velocidade para efetivar assaltos. “Ele atirou, onde um dos disparos atingiu a cabeça do adolescente que estava ao lado do pai, caso o terceiro ocupante estive sentado atras do motorista também teria sido baleado’, descreveu o MP.

O motorista e pai da vítima, conduziu o veículo até o município de Eunápolis, no entanto, devido a gravidade da lesão o menor acabou morrendo cerca de 2 dias depois.

Ao notarem a ação do acusado, moradores na região distrito de Ventania, conseguiram prender o acusado Gilmar Santos da Hora, que foi entregue a polícia militar.

Com base nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, o magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, o juiz Heitor Awi Machado de Attayde, sentenciou o réu em 40 anos de prisão.