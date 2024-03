Itesp troca nome de assentamento Che Guevara para Irmã Dulce

O diretor-executivo do Intituto de Terras de São Paulo (Itesp), Lucas Bressanin, publicou nesta terça-feira (26) uma portaria em que altera o nome do assentamento Che Guevara, localizado no Município de Mirante do Paranapanema, no Oeste do Estado, para Projeto de Assentamento Irmã Dulce. Ao justificar a mudança, Bressanin afirmou que Irmã Dulce “foi uma mulher que dedicou sua vida a obras de caridade, trabalhos sociais e assistência aos mais necessitados, sendo assim uma figura que tanto contribuiu com o país e foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz”. Irmã Dulce foi proclamada Santa e a primeira mulher nascida no Brasil a ser canonizada. O assentamento é constituído por 70 famílias dedicadas à pecuária leiteira e à produção de legumes e hortaliças. E conta com infraestrutura para escola de educação do campo, posto de saúde e agrovila. A produção agroecológica e os circuitos de comercialização desenvolvidos pelos assentados e assentadas do Pontal tem fomentado a economia do município e da região do Paranapanema.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp