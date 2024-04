Ituano e Santo André encerram 1º turno da Liga de Basquete Feminino

A primeira metade da edição de 2024 da Liga de Basquete Feminino (LBF) chega ao fim nesta sexta-feira (12). A partir de 21h (horário de Brasília), Ituano e Santo André se enfrentam no Prudentão, em Itu (SP), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O duelo opõe times já garantidos na Copa LBF, competição inédita marcada para maio, em Araraquara (SP), que reunirá as quatro melhores equipes do primeiro turno. O Ituano está na terceira posição, com 16 pontos, enquanto o Santo André vem logo atrás, com os mesmos 15 pontos de Unimed Campinas, Corinthians e Unisociesc Blumenau.

Notícias relacionadas:

Catanduva derrota Ponta Grossa na Liga de Basquete Feminino.

TV Brasil é emissora oficial da Liga de Basquete Feminino.

Como a vitória na LBF vale dois pontos e a derrota, um, as andreenses somarão pelo menos um ponto nesta sexta-feira, o que as colocaria à frente das rivais e as isolaria, no mínimo, em quarto lugar. Em caso de triunfo do Santo André, a equipe do ABC Paulista igualaria o Ituano em pontos (ambas iriam a 17), mas ultrapassaria o adversário, pois ficaria em vantagem na classificação pelo critério do confronto direto.

O último compromisso de ambos foi na última segunda-feira (8), com resultados distintos. O Ituano recebeu o Bax Catanduva no Prudentão e venceu por 96 a 55, com grande atuação da pivô Lorena, responsável por 22 pontos e 13 rebotes. A jogadora de 25 anos foi a substituta da ala/pivô Gabi Guimarães, principal nome da equipe rubro-negra na competição, que se machucou no triunfo sobre o líder Sampaio Corrêa, há uma semana, em partida transmitida pela TV Brasil.

O Santo André, por sua vez, encarou o Blumenau no Ginásio Laís Elena e foi superado por 70 a 65, mesmo atuando em casa e no aniversário de 471 anos da cidade de Santo André (SP). O destaque andreense nesta edição da LBF é a ala/pivô Evelyn, dona da quinta maior médias de pontos (15,22 por jogo) e de rebotes (9,89 por partida) da temporada.

A primeira fase da LBF será disputada até junho. Os oito primeiros colocados entre os 11 participantes vão ao mata-mata. Nas quartas de final e nas semifinais, os confrontos serão realizados em uma melhor de três partidas (avança quem vencer duas). Já a decisão terá até cinco jogos, com o campeão sendo o time que ganhar três deles.