Iuna Falcão é indicada ao Prêmio Multishow na categoria Brasil

A artista maranhense Iuna Falcão tem mostrado toda sua potência em seus lançamentos. Prova disso, é o single “Silêncio”, lançado em julho, e que concorre na categoria Brasil no #PrêmioMultishow 2023. A composição, assinada por Luedji Luna e Héloa, traz a proposta sonora preta e contemporânea de Iuna, com sua voz expressiva e autêntica.

Ouça Silêncio

“Silêncio” oferece um instrumental leve, que combina frequências graves e elementos do synth-pop, até o encontro das águas da percussão baiana e um glow disco dos anos 1990, criando uma experiência musical única e marcante.

Sobre a premiação, na primeira fase de votação, a Academia do Prêmio indicou livremente as músicas que estão se destacando em cada estado do país e as 27 mais citadas podem receber o voto para se qualificarem para a segunda etapa da votação, onde cinco músicas, uma por região, vão concorrer ao troféu! Vote aqui!