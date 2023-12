De Brasília a Paris: A Jornada Musical de Cleyton Nunes, o Imperador Brasileiro na Europa

Cleyton Nunes cantor e compositor nasceu em Brasília e hoje reside na França mais especificamente em Paris, um dos maiores artistas brasileiros na Europa, conhecido como “O Imperador”. Abriu shows de artistas brasileiros como Zezé di Camargo e Luciano, Gustavo Lima, Maiara e Maraisa, Leonardo entre outros nas cidades de Londres, Bruxelas etc.

Cleyton Nunes diz:

“Estou muito feliz com o resultado positivo que estamos alcançando com a música aqui na Europa. Sou suspeito pra falar (risos), sou få incondicional não só da Europa, mas também seu povo, que é um povo acolhedor, mas meu amor e a saudade do Brasil e da nossa gente é muito grande.”