Ivete, Cláudia Leite e mais: Carnaval em Salvador volta com grandes nomes da música

Após dois anos de espera em decorrência da pandemia da Covid-19, o Carnaval está de volta a Salvador, capital da Bahia. Nesta quinta-feira, 16, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) entregou a chave da cidade ao Rei Momo durante a cerimônia que marcou o início da folia. A entrega ocorreu no camarote do Expresso 2222, no Circuito Dodô, que vai da Barra até Ondina. O cantor Gilberto Gil também marcou presença, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Após a entrega da chave, quem iniciou a abertura da festa com o Trio Pipoca foi a cantora Ivete Sangalo, seguida pelo cantor Saulo, que agitou a festa e arrastou milhares de pessoas pelas ruas. Na sequência, se apresentaram Cláudia Leite, o Grupo Parangolé e Xanddy Harmonia. De acordo com o prefeito Bruno Reis, a cidade contratou os principais artistas para resgatar as tradições dos Carnavais anteriores, no centro da cidade e com mais de mil atrações.

“São os principais artistas da Bahia que tinham a disponibilidade de data. Aqueles que não tinham seus próprios produtos, camarotes e blocos, nós contratamos. A gente sempre tentou ao máximo inclusive que eles pudessem tocar aqui e no Circuito do Centro. Estamos fazendo um carnaval no centro da cidade como nunca foi feito, com uma grande campanha resgatando a tradição e a história daquele circuito. Nossas principais atrações vão se apresentar lá, em especial a partir de domingo, segunda e terça. São mais de mil atrações nos dez bairros, três ilhas e sete circuitos. Mais de 2.600 horas de música para trazer muita alegria e felicidade para todo mundo”, declarou o prefeito em entrevista à Jovem Pan News.

*Com informações do repórter André Muzell