Já falei com Lula, mas ele não mencionou segurança, diz Bukele

Presidente de El Salvador foi reeleito do domingo (4.fev.2024); desde que assumiu o governo, luta contra a criminalidade

Nayib Bukele (foto) diz que que El Salvador “mostra para o mundo” que “todos os problemas têm uma solução quando há vontade política” Reprodução/X @PresidenciaSV – 19.out.2023

PODER360 5.fev.2024 (segunda-feira) – 10h08



Reeleito presidente de El Salvador nas eleições de domingo (4.fev.2024), Nayib Bukele disse ter conversado “algumas vezes” com o chefe do Executivo do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Porém, segundo ele, o petista “nunca” falou sobre temas relacionados à segurança pública, principal bandeira política do salvadorenho.

Nayib Bukele conversava com jornalistas no domingo (4.fev), entre eles estrangeiros, quando foi questionado sobre como o país lida com a questão, uma vez que o Brasil tem “muitos problemas” na área. Bukele respondeu: “Falei algumas vezes com o presidente Lula, mas ele nunca mencionou a questão da segurança pública para mim. Imagino que ele tenha sua própria forma de abordagem e de lidar com a situação”.

Assista à declaração (a partir de 32min, em espanhol):

O presidente de El Salvador disse que seu país “mostra para o mundo” que “todos os problemas têm uma solução quando há vontade política”. Bukele ressaltou que a nação “resolveu” a crise de segurança em pouco tempo, mesmo sendo um país pequeno e com poucos recursos. Segundo ele, o que El Salvador faz na área da segurança pública “provavelmente” é também necessário no Brasil.

Bukele foi eleito em 2019 e, desde então, trava uma luta contra o crime em El Salvador, em especial o cometido por gangues. Ele decretou e prorrogou por diversas vezes o estado de emergência. Ainda lançou uma operação de encarceramento em massa. Organizações internacionais, como a Anistia Internacional, dizem que as práticas usadas por seu governo violam “sistemicamente” os direitos humanos.

“O que incomoda muitos governos é que El Salvador mostra que tudo pode ser feito de boa vontade”, disse Bukele. “Quando um país não resolve seus problemas, especialmente de criminalidade, é porque não há vontade de resolvê-los. E, em alguns casos, porque são parceiros dos criminosos”, continuou, acrescentando que “atacar o crime tem muitas consequências”.

Bukele disse duvidar que “a receita de El Salvador” possa ser replicada “em qualquer outro” país, mas que o exemplo do governo na luta contra o crime pode inspirar outras gestões do mundo. Segundo ele, o país é “pequeno e pobre” e, mesmo assim, “está resolvendo seus problemas com vontade política e apoio do povo”. Ele finalizou: “E é por isso que esse exemplo se aplica no Brasil e em qualquer país do mundo”.

Leia mais:

Presidente de El Salvador ironiza Petro sobre avanço da direita El Salvador culpa grupos criminosos por onda de assassinatos Presidente de El Salvador se autodenomina “ditador” nas redes sociais