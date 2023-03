Jacuipense aposta em atacante ex-tricolor na final contra o Bahia

Enquanto o Bahia ainda busca o modelo ideal de jogo após um início ruim de temporada, o Jacuipense aposta na longevidade do trabalho para colher bons frutos na decisão do Campeonato Baiano.

A partida de ida da decisão do Baianão será neste domingo (26), às 16h, no estádio Eliel Martins, na cidade de Riachão do Jacuipe.

O Jacupa conta com uma base entrosada das últimas temporadas e tem no comando técnico Jonilson Veloso, treinador que está na quinta passagem pelo clube.

Dentro de campo, o destaque fica por conta do atacante Jeam. Formado justamente nas categorias de base do Bahia, o centroavante é o vice-artilheiro do Baianão, com cinco gols, um a menos do que Cesinha, do Itabuna.