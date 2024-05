Jair Bolsonaro é hospitalizado em Manaus com quadro de erisipela

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi hospitalizado novamente no hospital Santa Júlia, em Manaus, devido a um quadro de erisipela. Em suas redes sociais, o político do PL informou que não há previsão de alta. O hospital confirmou que o ex-presidente está recebendo tratamento com antibioticoterapia venosa e hidratação, sob cuidados médicos. O governador do Amazonas, Wilson Lima, visitou Bolsonaro no hospital e afirmou que ele está em boas condições. O ex-presidente já havia passado por atendimento médico em Brasília devido à desidratação antes de ser hospitalizado na capital amazonense. A erisipela é uma infecção bacteriana que causa inflamação na pele, sendo tratada com medicação, repouso e elevação da perna. Bolsonaro está seguindo o protocolo médico para se recuperar da doença.

Veja a publicação de Bolsonaro no X

– Estou baixado no Hospital Santa Júlia em Manaus (centro).

– Quadro de erisipela ainda sem previsão de alta.

– Um abraço a todos. – Jair Bolsonaro.

– 05/maio, 16h30. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 5, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Alexandre de Moraes manda soltar Mauro Cid



Eleitores de Lula e Bolsonaro só ouvem o que lhes interessa



*Reportagem produzida com auxílio de IA