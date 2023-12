Lula elogia Haddad após aprovação da reforma tributária: ‘Fato histórico’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela aprovação da reforma tributária. O texto-base foi aprovado em segundo turno na noite desta sexta-feira, 15, pela Câmara dos Deputados. A declaração foi dada depois da cerimônia de assinatura de um contrato para a construção de habitações populares em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. “Nós conseguimos aprovar pela 1ª vez na história da República brasileira uma política de reforma tributária em uma votação democrática, em um Congresso em que a gente tem minoria. O que aconteceu ontem foi um fato histórico”, disse. O presidente reforçou que a medida facilitará os investimentos no país. “Para facilitar o investimento, o pagamento de imposto, pagar mais quem ganha mais e pagar menos quem ganha menos, para que a gente melhore a vida do povo. Então, o que aconteceu ontem foi um fato histórico, que Haddad merece uma salva de palmas especial por ter coordenado isso”, afirmou Lula.

Logo após a aprovação, Haddad agradeceu o empenheo dos parlamentares para acelerar a apreciação da medida, considerada uma das mais importantes para as metas orçamentárias do governo. “São 40 anos que se fala de reforma tributária no Brasil. Houve várias tentativas de aprovar essa reforma, nosso governo fez duas no passado. O Brasil amadureceu, sabe que precisava dessa agenda, que era a mais importante das reformas”, declarou a jornalistas. O texto-base foi aprovado por por 365 votos favoráveis a 118 votos contrários. “Estou muito feliz com esse resultado, sei que a nossa jornada não termina com MP 1185 e reforma tributária. Demos passos importantes esse ano, teremos novas medidas anunciadas ano que vem. O orçamento inspira cuidado, mas acredito que, pelos indicadores da economia, estamos terminando o ano com bons resultados”, complementou.