Janja posta foto de Ano-Novo ao lado de Lula: “Muito amor e união”

A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, publicou uma foto na noite deste domingo (31/12) em comemoração ao Ano-Novo.

Vestida de branco, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Janja desejou um Feliz Ano-Novo e fez votos para 2024. “Vai ser maravilhoso”, disse.

Veja:

Um Feliz Ano Novo! 2024 vai ser maravilhoso. Muito amor e união. ❤️ pic.twitter.com/rOKlPpgLNn

— Janja Lula Silva (@JanjaLula) January 1, 2024

Além de Janja, comemoração em outros lugares do mundo Diversos lugares ao redor do mundo já comemoraram a passagem para 2024. Países da Ásia e do Oriente Médio foram os primeiros a dar boas-vindas ao novo ano.

Japão, Coreia do Norte e Coreia do Sul também já celebraram a chegada de 2024, assim como Índia, Hong Kong, Xangai, Filipinas, Tailândia, Taiwan, China, Kiribati, Singapura e Emirados Árabes.

Em Paris, na França, as comemorações deram destaque aos Jogos Olímpicos, que serão realizados na capital francesa no ano que começa.

Alemanha, Inglaterra, Itália, Holanda, Grécia, Dinamarca, Espanha e Portugal também já celebraram a virada de ano.