Jaquelline e Lucas Souza são filmados juntos e indicam volta: “Amor”

Ué, mas não tinham terminado? Jaquelline Grohalski e Lucas Souza foram filmados juntos em um aeroporto pela cantora Manu Bahtidão. A artista aproveitou a oportunidade para questionar os dois sobre a volta, mas o (ex-) casal optou pelo silêncio.

Os dois apareciam lanchando, quando Manu questionou eles sobre a volta. “Vocês não tinham terminado?”, disse ela, filmando a reação dos ex-A Fazenda. “Eu vou fazer parte do silêncio”, afirmou Lucas. “Eu sabia que não ia durar isso”, completou a cantora.

Jaquelline-Grohalski-Lucas-Souza-Volta

Jaquelline e Lucas Souza são filmados juntos e indicam reconcilização Reprodução/Instagram

Jaquelline e Lucas Souza

Lucas Souza dá indícios de que namoro com Jaquelline continua Instagram/Reprodução

Jaquelline e Lucas Souza

Jaquelline e Lucas Instagram/Reprodução

Jaquelline e Lucas Souza

Jaquelline e Lucas comemoram 2 meses de namoro com anel de compromisso Instagram/Reprodução

Jaquelline e Lucas Souza

Jaquelline e Lucas comemoram 2 meses de namoro com anel de compromisso Instagram/Reprodução

Lucas Souza e Jaquelline

Lucas Souza e Jaquelline Foto: Divulgação

Após mostrar a roupa que Jaquelline estava usando, com o escrito Rondônia, ela fez outra pergunta para o ex-militar. “Meu filho, você não aguentou não, foi?”, disse. Após rir, Lucas responde: “Voltei”. “Tomou o chá do nosso Tacacá, já era”, finalizou Jaquelline.

Após uma conversa, a ex-reality chama o rapaz de “amor”. Em seus Stories, Jaquelline filmou Lucas Souza e cantou Torre Eiffel, de Manu Bahtidão, para o rapaz.

Lucas teria terminado o namoro pensando na ex, Jojo Todynho A ex-reality utilizou o X, antigo Twitter, para anunciar o fim do relacionamento com o ex-militar no último dia 10 de março. Entretanto, de acordo com Leo Dias, o término foi motivado pelo rapaz, que estaria tentando uma reconciliação com Jojo Todynho.

O colunista afirmou ter conversado com pessoas próximas aos ex-namorados, que disseram que a decisão partiu de Lucas e ele quem decidiu colocar um ponto final na relação. Amigos de Jaquelline alegaram que ele tenta uma reaproximação com a cantora e optou por estar livre de qualquer compromisso.

A ex-A Fazenda ainda tentou conversar com o então namorado, mas Lucas não teria mudado de opinião e confirmou o término. Vale lembrar que Jojo Todynho comentou sobre o ex-marido recentemente e ficou solteiro ainda no início deste ano.

Lucas Souza e a cantora foram casados durante 10 meses e o término foi bastante polêmico, com acusações e muitas farpas pelas redes sociais.

Jaquelline Grohalski anuncia o fim do namoro Após anunciar o fim do namoro pelas redes sociais, Jaque publicou um textão e destacou o apoio que recebeu do público.

“Meu sentimento cresceu junto com vocês, foi dia após dia. No meio de uma loucura, onde eu tinha que provar a todo tempo quem eu era. Esse sentimento com os dias virou amor e ainda é amor. Só que nem todo amor basta para vivermos ele de verdade. É com esse amor em pedaços e os olhos cheio de lágrimas que venho dizer a vocês que eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados”, disse.

Entretanto, a ex-reality deixou no ar uma possibilidade de remember. “Talvez precisamos desse tempo para nos entendermos melhor. Amo vocês”, completou.

Por fim, ela pediu para que os seguidores não levantem hipóteses para o fim. “Nem arrumem culpados, nem ataquem nenhum de nós dois, já é difícil demais ter que lidar com o fim”, encerrou.

Lucas dá indícios de que o namoro continua O ex-militar colocou uma pulguinha atrás da orelha dos internautas, no domingo (10/3), após a vencedora de A Fazenda 15 anunciar o fim do relacionamento dos dois e ele postar uma foto de mãos dadas com uma mulher.

Na imagem, em que aparece um púlpito ao fundo, o ex-militar usou o emoji do casal. Em seguida, ele publicou uma mensagem falando de amor e união.

“O que Deus uniu ninguém separa, independente de classe social. Quando tem amor, a gente quebra barreiras por quem a gente ama”, afirmava a postagem feita por ele nos stories do Instagram.

Os usuários do Twitter se mostraram confusos com o texto escolhido por Lucas e também com a publicação dele ser feita logo depois que Jaquelline anunciou o rompimento nas redes sociais.