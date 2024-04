Javier Milei anuncia fim de relacionamento com a atriz Fátima Flórez

O presidente da Argentina, Javier Milei, usou as redes sociais para anunciar o fim de seu relacionamento com a atriz Fátima Flórez. Em um post, explicou as razões para a separação.

No texto, ele diz que a namorada tem tido “enorme sucesso profissional” e enxerga isso com orgulho. Fátima, então, recebeu “inúmeras ofertas de emprego para trabalhar tanto nos Estados Unidos como na Europa”.

“Isto, somado à complexa tarefa que hoje enfrento e que os argentinos me confiaram, nos levou a viver separados, impossibilitando o relacionamento que gostaríamos de ter, apesar do quanto nos amamos”, declarou.

E anunciou o fim, deixando claro que a amizade entre eles continua. “Por isso decidimos encerrar nosso relacionamento e manter um vínculo de amizade dado o que sentimos um pelo outro e o quanto nos amamos, nos respeitamos e nos admiramos”, terminou.

Veja:

Javier Milei termina relacionamento com Fátima Flórez Milei está nos Estados Unidos. Na sexta-feira (12/4), ele se encontrou com o empresário e dono do X, Elon Musk.

O namoro de Javier Milei e Fátima Flórez Os dois se conheceram em dezembro de 2022, em uma participação no programa de Mirtha Legrand. Mas só assumiram o relacionamento em agosto do ano passado, em plena campanha eleitoral para a presidência do país.

A demora para que o namoro viesse à tona veio por causa da própria corrida eleitoral assim como a recente separação de Flórez de Norberto Marcos, seu produtor e parceiro nas últimas duas décadas.

Cantora, modelo e atriz, ela se tornou figura da campanha e acompanhou o namorado em todos os momentos, até a vitória no segundo turno sobre Sergio Massa. Quando questionada sobre sua função em um futuro governo, Fátima disse que não gostava da ideia de ser primeira-dama, que acha uma bobagem, na verdade.

Fátima ficou famosa fazendo imitações da ex-presidente argentina Cristina Kirchner. Ela também já apresentou um programa de TV.