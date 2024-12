Javier Milei recebe cidadania italiana em cerimônia oficial

O presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu a cidadania italiana em uma cerimônia realizada no último sábado, 14, durante sua visita oficial à Itália. A decisão foi anunciada pelo governo da primeira-ministra Giorgia Meloni, que justificou a concessão com base na ascendência italiana de Milei, que atende aos critérios necessários para a solicitação. Entretanto, a medida gerou reações negativas entre os opositores, que expressaram sua insatisfação com a ação do governo italiano.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA