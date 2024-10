Lula escorregou e bateu a cabeça, mas não desmaiou, dizem relatos

Em nenhum momento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perdeu consciência, após acidente doméstico que sofreu nesse sábado (19/10). Lula escorregou e caiu, mas não chegou a desmaiar, segundo relatos feitos à reportagem.

Seguindo recomendação médica, o petista cancelou a viagem que faria à Rússia para participar da 16ª Cúpula dos Brics, em Kazan. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) informou que o presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto, a sede do Executivo Federal.

Segundo um ministro de Lula, está “tudo tranquilo” com o presidente e o cancelamento da viagem é apenas por orientação médica, visto que seria um voo longo e, na Rússia, ele teria uma agenda intensa, com diferença de fuso horário (6 horas a mais em relação a Brasília).

Segundo boletim médico do hospital Sírio-Libanês, Lula teve ferimento corto-contuso em região occipital. Ou seja, feriu-se na cabeça.

“Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do prof. dr. Roberto Kalil Filho e dra. Ana Helena Germoglio”, diz o boletim.

O Metrópoles apurou que Lula levou pontos na parte de trás da cabeça, mas não chegou a dormir no hospital Sírio-Libanês (unidade de Brasília), onde foi atendido. Ele pernoitou na residência oficial da Presidência, o Palácio da Alvorada, e retornou ao hospital neste domingo (20/10), para exames complementares.

Entenda o acidente de Lula

A região occipital do crânio protege o cérebro e o cerebelo, além da medula espinhal, por onde passam as terminações nervosas mais importantes do organismo. É ali que fica a parte do cérebro responsável pela percepção visual, incluindo cor, forma e movimento. A área é importante para a realização de tarefas visuais complexas, como a percepção de profundidade e reconhecimento de rostos.

Ferimentos do tipo corto-contuso estão no terceiro tipo de gravidade em uma lista de sete categorias de machucados superficiais. Além do golpe com o objeto não-afiado (contusão), se produz um pequeno corte.

Os ferimentos são de baixo risco e seu tratamento costuma envolver apenas uma sutura (pontos) com limpeza para evitar infecção, segundo o Manual MSD de Medicina.

Ainda não há detalhes sobre como ocorreu o ferimento do presidente nem quais exames já foram feitos. Em geral, pacientes que sofrem feridas na cabeça são aconselhados a fazer exames de imagem para avaliar se há danos internos aos órgãos ou aos ossos.