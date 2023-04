Jefferson pede para fazer exames fora da prisão por suspeita de câncer

A defesa do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) solicitou, nesta quinta-feira (20/4), liberação judicial para realização de exames fora do ambiente prisional. Ele está com suspeita de ocorrência de recidiva de câncer. O pedido foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O documento, ao qual o Metrópoles teve acesso, aponta que o estabelecimento prisional não tem condições necessárias para realizar os exames no tempo necessário, o que pode apresentar um risco à vida do político.

A defesa também afirmou que os exames devem ser realizados em “ambiente hospitalar adequado e hábil, notadamente no âmbito particular, considerando as mazelas da saúde pública do Estado do Rio de Janeiro”.

PrisãoRoberto Jefferson está preso desde outubro de 2022, quando realizou diversos disparos contra policiais federais que cumpriam mandados de busca e apreensão na casa do político, no interior do Rio de Janeiro.

O ex-deputado federal foi preso por violar medidas de prisão domiciliar no processo que responde por suposta participação em uma organização criminosa que atenta contra o Estado Democrático de Direito e detido em flagrante, na época, sob a acusação de tentativa de homicídio.

Atualmente, Roberto Jefferson está preso no presídio Pedrolino Werling, conhecido como Bangu 8, Complexo de Gericinó, em Bangu.

Ele foi diagnosticado com um tumor no pâncreas pela primeira vez em 2012. Depois disso, ele teve várias internações por conta da doença e chegou a retirar parte do intestino.