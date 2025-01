Jequié x Bahia: Veja prováveis escalações, arbitragem, horário e onde assistir

O Bahia viaja a Jequié nesta quarta-feira (29), onde enfrenta o Jequié, às 19h15, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Baiano de 2025. Em 5º lugar na competição com cinco pontos, o Tricolor precisa de um triunfo para entrar na zona de classificação às semifinais.

Para a partida, pensando no Clássico Ba-Vi, o técnico Rogério Ceni planeja rodar bastante o time, optando por uma equipe mais física do que técnica. O zagueiro Kanu, titular nos dois últimos jogos, não viajou com a delegação. Em contrapartida, Vitor Hugo, que se recuperou das dores que o tirou da lista de relacionados, retorna ao elenco.

Nomes como Sidney, Kauã Davi, Jota e Thiaguinho podem ser utilizados por Ceni durante a partida ou já entrando no time inicial.

Montagem: Bahia Notícias.

JEQUIÉ

Com os mesmos cinco pontos que o Bahia, o Jipão está a uma posição atras do Tricolor na tabela de classificação. Após perder a primeira partida do Baianão 2025 para a Juazeirense, o Jequié se recuperou e empatou com Barcelona e Atlético de Alagoinhas e venceu o Colo-Colo pelo placar de 2 a 0. A partida desta quarta (29) marca um confronto direto por uma vaga no G4.

FICHA TÉCNICA

Jequié x Bahia

Campeonato Baiano – 5ª rodada

Local: Waldomiro Borges, em Jequié

Data: 29/01/2025

Horário: 19h15

Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira e Jucimar dos Santos Dias

4º Árbitro: Emerson Souza Silva

Transmissão: TVE e YouTube.

Bahia: Marcos Felipe; Kauã Davi, Marcos Victor, Vitor Hugo (Fred Lipert) e Rezende; Acevedo, Nestor (Jota) e Erick; Biel, Thiaguinho e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Jequié: Deijair, Lima, Sérgio Baiano, Wesley e Gilmar; Ygor, Tiquinho e João Grilo; Tiago Recife, Wanderson e Kaynan. Técnico: Betinho.