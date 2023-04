Turquesa Esmalteria & Salão de Beleza anuncia parceria inédita com a empresária Barbara Strauss

O novo conceito de personalização de serviços reúne beleza, cuidado e joias exclusivas em um único espaço

A Turquesa Esmalteria & Salão de Beleza, rede de franquias do segmento de saúde, beleza e bem-estar anuncia parceria inédita com a marca de jóias e semi-jóias Barbara Strauss Joia Contemporânea. Com o acordo, os franqueados da Turquesa poderão oferecer aos clientes em suas unidades peças da joalheria, são mais de 4 coleções por ano, opções de colares, brincos, pulseiras, anéis e acessórios, desenvolvidos pela marca Barbara Strauss, além de peças desenvolvidas com exclusividade para a rede.

“Em um mercado tão competitivo é sempre interessante que possamos desenvolver soluções que atendam as expectativas dos clientes e que possam colaborar para facilitar a vida desse consumidor. Na Turquesa prezamos muito pela qualidade no atendimento e pela experiência do cliente, por isso, a parceria com a Barbara acontece em um momento estratégico e muito importante para a rede”, destaca Laura, da Turquesa Esmalteria & Salão de Beleza.

A empresária Cristiane Barbara Strauss também está otimista. Para ela, a ideia de disponibilizar para o cliente não só serviços de qualidade, mas também produtos pensados e desenvolvidos com o objetivo potencializar a beleza de cada mulher e ressaltar detalhes é um diferencial muito interessante e que agrega valor às duas marcas.

“O mercado de joias e semijoias é algo muito personalizado e visto como uma forma de libertação para muitas mulheres. Entendo que a parceria com a Turquesa acontece em um momento de grandes movimentações no segmento e na sociedade, com a formação de uma nova geração de consumidores, muito mais exigentes e conectados, dentro desse contexto, acho fundamental colaborarmos para trazer para mais perto do consumidor final a possibilidade de adquirir peças de qualidade e que colaborem para que seja possível expressar as diferentes personalidades femininas”, finaliza Strauss.