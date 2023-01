Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, afirma ter quebrado mais de 30 ossos

O ator Jeremy Renner, de Gavião Arqueiro, afirmou neste sábado (21), em suas redes sociais, ter quebrado mais de 30 osso nos acidente que sofreu em 2 de janeiro, com uma máquina de remover neve. No Instagram, ele postou fotos fazendo exercícios que fazem parte de seu processo de recuperação.

O ator, que chegou a ser indicado ao Oscar por sua atuação em Guerra ao Terror, se acidentou enquanto limpava neve próxima a sua casa em Washoe County, no estado de Nevada, região que sofreu com fortes nevascas na véspera do Ano Novo.

“Exercícios matinais, resoluções, tudo mudou neste Ano Novo em particular”, escreveu o americano. Ele ainda agradeceu aos fãs pelas mensagens que tem recebido.