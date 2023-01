Jerônimo dá posse a secretários sem plano de trabalho inicial definido

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) deu posse, ontem, a 23 dos 25 novos secretários que irão compor a estrutura de governo da Bahia, além do chefe de gabinete da Governadoria e os escolhidos para comandar as novas superintendências de Políticas para a Juventude, Povos Originários e Combate à Fome.

Mesmo com a megaestrutura física montada na área externa da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) para receber o evento e uma agenda de atividades que durou aproximadamente cinco horas, permanecem sem resposta os principais questionamentos sobre o futuro do estado nas mais diversas áreas de atuação da máquina pública, a exemplo da Segurança Pública, Saúde e Educação.

Isso porque os novos gestores tomaram posse sem a definição de um plano de ação claro ou cronograma de atividade afinado. De acordo com Jerônimo, ainda esta semana, uma reunião ampliada entre ele e os recém-empossados deverá demarcar as ações a serem executadas. O gestor, no entanto, durante coletiva que antecedeu a solenidade de posse, garantiu que já existe um planejamento traçado, baseado nos diagnósticos elaborados pela equipe de transição.

Ele prometeu que irá cumprir as diretrizes apontadas em seu plano de governo, e reforçou o combate à fome como pauta prioritária. As decisões locais também deverão seguir as diretrizes prioritárias elencadas pelo governo federal como forma de atração de recursos federais para o estado.

“Já temos claramente quais serão as primeiras ações, farei isso dialogando com o corpo de secretários e secretárias. É uma semana de planejamento, mas nós já teremos ações essa semana. Nós não vamos esquecer os investimentos em energias renováveis, em uma saúde de qualidade e acessível em cada canto da Bahia, ciência, tecnologia e inovação voltadas ao desenvolvimento”, afirmou.

A Bahia ocupa atualmente o penúltimo lugar no ranking de aprendizagem de Português e Matemática, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) divulgados em setembro de 2022. Já a nota do ensino médio da rede estadual é a quarta pior do Brasil, ao lado de Alagoas e Maranhão (ambos também com 3,5). O desempenho da Bahia só é melhor que o do Amapá (3,1), Pará (3,0) e Rio Grande do Norte (2,8).

Na área da saúde, a principal demanda apresentada e cobrada pela população ao longo da campanha eleitoral finalizada em outubro foi a famigerada fila da regulação, um dos principais gargalos a serem trabalhados pela nova gestora, Roberta Santana.

Na segurança pública, a Bahia desponta como o segundo estado com a maior taxa de mortes violentas no Brasil, tendo cinco cidades na lista das 30 mais violentas no cenário nacional, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados em junho de 2022. Edição recente da pesquisa Onde Mora a Impunidade, do Instituto Sou da Paz, destacou que a Bahia ainda deixa sem resposta 78% dos homicídios investigados.

Duas pastas só terão seus novos chefes empossados na próxima semana. São elas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), que voltará a ser comandada por Jusmari Oliveira (PSD), e a Secretaria de Comunicação, que permanecerá sob a gestão de André Curvello.

Secretários ‘blindados’ contra a imprensa

Durante a manhã solene, os anúncios ficaram restritos ao governador e ao vice-governador. Apesar de estarem presentes no local desde às 7h30 da manhã, quando fora iniciada a coletiva de imprensa, o corpo de secretariado não teve direito à fala.

Somente às 12h30, após o discurso do governador na cerimônia solene, que culminou com a finalização dos protocolos cerimoniais, os jornalistas que acompanharam a agenda puderam, enfim, entrevistar alguns dos novos gestores, mas em uma dinâmica de “caça ao tesouro”. Com acesso liberado para o público no palco, os profissionais precisaram disputar espaço e atenção com apoiadores, familiares, políticos e admiradores dos recém-empossados, que eram abordados a todo tempo para receber congratulações e pedidos de selfie.

Em uma rápida fala, o novo secretário de Segurança Pública Marcelo Werner afirmou que a “união de forças” é um compromisso da nova gestão. Nos bastidores, a autonomia do novo gestor da SSP-BA é questionada em função da decisão de Jerônimo em manter no comando os atuais chefes das forças que compõem a pasta – Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. As corporações têm na dianteira a delega-geral Heloísa Campos de Brito, o coronel Paulo Coutinho e o coronel Adson Marchesini, respectivamente.

A nova secretária de Educação, Adélia Pinheiro, contestou as críticas que sofreu de profissionais da rede estadual de educação, afirmando que o “campo da educação é amplo” e que “está trilhando no chão da escola, na educação superior, mas na integração com os sistemas na produção do conhecimento”. A gestora destacou que a pasta será prioritária na ação transversal de combate à fome, investindo na qualidade nutricional da alimentação escolar. A expectativa é de que o governo federal aumente de R$ 0,50 para R$ 5 o valor de investimento por estudante no montante destino à merenda.

Roberta Santana, da Saúde, citou a ampliação da atenção básica e o fortalecimento do sistema de saúde e da cobertura vacinal. No caso da regulação, a gestora apontou de forma generalizada a regionalização na saúde e a redefinição dos fluxos e protocolos de trabalho como caminho para desfazer o nó na atenção aos pacientes que precisam de atendimento especializado e de transferências.

Já o novo gestor da Cultura, citou a expansão das políticas culturais para os 27 territórios de identidade. Segundo ele, a “interiorização da cultura” deverá ser uma marca do novo governo.

Veja a lista completa dos secretários e secretárias do governo baiano:

Secretaria da Administração: Edelvino Góes

Secretaria do Planejamento: Cláudio Peixoto

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação: André Joazeiro

Secretaria de Segurança Pública: Marcelo Werner

Casa Civil: Afonso Florence

Secretaria de Relações Institucionais: Luiz Caetano

Secretaria de Comunicação Social: André Curvello

Secretaria de Saúde: Roberta Santana

Secretaria de Educação: Adélia Pinheiro

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos: Felipe Freitas

Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social: Fabya Reis

Secretaria de Infraestrutura: Sérgio Brito

Secretaria da Fazenda: Manoel Vitório

Secretaria da Agricultura: Wallison Oliveira (Tum)

Secretaria do Turismo: Maurício Bacelar

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial: Ângela Guimarães

Secretaria do Meio Ambiente: Eduardo Sodré Martins

Secretaria de Desenvolvimento Rural: Osni Cardoso

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento: Larissa Gomes Moraes

Secretaria de Administração Penitenciária: José Antônio Maia Gonçalves

Procuradoria Geral do Estado: Bárbara Camardelli Loi

Secretaria de Desenvolvimento Urbano: Jusmari Oliveira

Secretaria de Cultura: Bruno Monteiro

Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte: Davidson Magalhães

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Ângelo Almeida

Secretaria de Políticas para as Mulheres: Elisângela Santos Araújo

Chefia de Gabinete do Governador: Adolpho Loyola