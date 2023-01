Lula decreta intervenção federal no DF e diz que invasores serão ‘encontrados e punidos’

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) decretou intervenção federal em Brasília até o dia 31 de janeiro de 2023 após a invasão deste domingo, 8, e declarou que os responsáveis pelos atos vão ser punidos. “Todas essas pessoas que fizeram isso vão ser encontradas e punidas. Eles vão perceber que a democracia garante o direito de liberdade, mas também exige as instituições que formam criadas para fortalecer a democracia”, disse em entrevista coletiva, acrescentando que o decreto tem como objetivo cuidar da segurança do DF para que atos como esse nunca mais voltem a acontecer no Brasil. “Essas pessoas precisam ser punidas de forma que ninguém nunca mais ouse fazer o que eles fizeram. Isso nunca tinha acontecido antes na história do país”. Lula também nomeou Ricardo Garcia Cappelli como novo responsável pela segurança pública na capital. Cappelli é secretário-executivo do Ministério da Justiça, braço direito do ministro da Justiça Flávio Dino. Na tarde deste, manifestantes que estavam acampados no QG do Exército, contestando o resultado das eleições de 2022, invadiram o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto e pedem a renúncia de Lula.

Decreto assinado por Lula para intervenção federal no Distrito Federal. #EquipeLula pic.twitter.com/1gHjIuDGLf — Lula (@LulaOficial) January 8, 2023