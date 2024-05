“Jesus não agradou todo mundo”, diz Davi Brito ao rebater críticas

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Davi Brito – Metrópoles – Foto: ReproduçãoDavi Brito, campeão do BBB 24, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para conversar com os fãs nesse domingo (19/4). O ex-BBB falou sobre seus estudos, status de relacionamento e até rebateu algumas críticas por seu trabalho como voluntário no Rio Grande do Sul.

Sobre o seu grande sonho de cursar medicina, como garantiu durante sua participação no reality da Globo, Davi afirma estar bem próximo: “Muito ansioso para começar a faculdade e estudar, vem coisa boa por aí. Aguardem”.

O baiano também rebateu as críticas que recebeu após ir até o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas da tragédia que assolam o estado. “Jesus não agradou todo mundo, não sou eu quem vou agradar. Crítica faz parte”, afirmou.

O ex-motorista por aplicativo também revelou o desejo de conhecer lugares fora do Brasil e gravou um vídeo em que brincou sobre a “busca de um novo amor”. Vale destacar que Davi está solteiro desde o término conturbado com a empreendedora Mani Reggo.

Davi ainda entregou o destino que pretende conhecer: “Pretendo viajar, estou pensando em ir à Maldivas”.

