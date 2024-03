Key Alves estaria vivendo affair com James Rodriguez, do São Paulo

Key Alves, aparentemente, está vivendo um relacionamento com James Rodríguez, atleta do São Paulo. Apesar de não revelar o nome do affair, a jogadora de vôlei confirmou que está ficando com alguém e a internet especulou o colombiano. Vale lembrar que ela apareceu com uma camisa do Tricolor Paulista com o nome do craque.

Nas redes sociais, ao abrir uma caixinha de perguntas, a ex-BBB foi questionada se “está em um relacionamento”. Ela confirmou: “Ficando a um tempo já”, declarou. Key já foi apontada como affair de Rodriguez e, inclusive, recentemente apareceu torcendo por ele no MorumBis, estádio do São Paulo.

Key Alves Foto: Instagram/Reprodução

James Rodríguez Wagner Meier/Getty Images

Key Alves passou por cirurgia para colocar silicone Reprodução/Instagram

Reprodução/São Paulo FC

Em outra publicação, uma pessoa perguntou onde estava uma pessoa, cujo nome foi censurado por Key Alves. “Está no meu coração. Perdemos uma guerreira”, disse, acrescentando uma série de risadas.

Os rumores de affair surgiram ainda no ano passado, quando Key Alves foi filmada por um amigo de James na mansão do jogador. Ela aparecia jogando bola em um terreno logo a frente. Desde então, outros cliques na mansão do jogador foram publicados pela atleta.

Apesar da situação, os dois nunca apareceram juntos ou falaram publicamente sobre o possível affair.

Key Alves revela fetiche Key Alves surpreendeu os seguidores ao revelar um de seus fetiches nos stories do Instagram. A jogadora de vôlei recebeu um elogio curioso de uma pessoa e aproveitou para falar sobre os próprios gostos.

“Amo seus pés, meu sonho cheirar seu chulé. Amo”, afirmou o seguidor em resposta a uma caixinha de perguntas aberta pela ex-BBB. Ela então reagiu ao comentário e abriu o jogo sobre preferências semelhantes.

“Quando eu falo que vocês são loucos, vocês são loucos, mas eu também tenho essa tara por pé e chulé. Cheiro o pé e o chulé de todo mundo que eu quero”, contou a atleta.

Ela ainda afirmou que não mostraria os pés naquele momento, por não estar com a unha feita. “Vou sexta-feira e mostro uma fotinho aqui para vocês”, adiantou.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Key Alves fala sobre o fetiche. Ainda confinada no BBB 23, a ex-sister contou que tem esse apego com os pés e o odor deles.

“Eu tenho tara por pés e chulé […] Amo o cheiro do meu chulé, de bebê, é um cheiro de bebê sim. É um chulezinho tão gostoso, azedinho”, disse, na época, durante conversa com o também ex-BBB Gustavo Benedeti.

Ela ainda contou que tem uma prática inusitada. “Juro por Deus. Quando acabo os meus treinos, sabe o que eu faço? Arranco a minha meia e fico cheirando. Eu amo o meu cheirinho”.