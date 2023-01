João Guilherme após não ir ao BBB: “Desculpa não gerar entretenimento”

O ator foi muito cotado para entrar no BBB, mas não foi anunciado oficialmente pelo programa. João Guilherme disse que não seria cancelado 19/01/2023 18:31, atualizado 19/01/2023 18:35

João Guilherme aproveitou o Twitter, nesta quinta-feira (19/1), para falar sobre o BBB23. Entretanto, o filho de Leonardo não falou sobre o jogo ou um participante em específico, quando fez quando declarou a sua torcida pela atriz Bruna Griphao. O jovem falou sobre uma possível participação no reality.

“Olha, desculpa não ceder entretenimento no BBB esse ano. Amo uma resenha, o dia que eu for vai ser foda”, escreveu João Guilherme, que ainda completou: “Juro que não saio cancelado”. Vale lembrar que o jovem foi um dos nomes mais cotados para entrar no programa, o que acabou não se confirmando.

arte-globo-gabriel-participante-time-pipoca-bbb23

Gabriel Tavares tem 24 anos, é administrador e modelo e natural de Ribeirão Preto-SP. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de VidroDivulgação

arte-globo-paula-participante-time-pipoca-bbb23

Paula Freitas tem 28 anos, é Biomédica e natural de Jacundá, do Pará. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de VidroDivulgação

arte-globo-alina-wirley-participante-time-camarote-bbb23

Aline Wirley é cantora, ex-Rouge, tem 41 anos e é natural de Cachoeira Paulista-SP. A artista foi a primeira participante a ser confirmada no CamaroteDivulgação

arte-globo-cezar-participante-time-pipoca-bbb23

Cezar é enfermeiro, tem 34 anos e é natural de Salvador-BA. Atualmente, mora em Brasília e é participante do PipocaDivulgação

arte-globo-bruna-griphao-participante-time-camarote-bbb23

Bruna Griphao tem 23 anos, é atriz e natural do Rio de Janeiro-RJ. Foi a segunda confirmada no grupo CamaroteDivulgação

arte-globo-gustavo-participante-time-pipoca-bbb23

Gustavo Benedetti tem 27 anos, é fazendeiro e empresário e natural de Sinop-MT. Ele é o quatro participante do Grupo PipocaDivulgação

arte-globo-fred-participante-time-camarote-bbb23

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é youtuber e jornalista, tem 33 anos e está confirmado no Camarote BBB23Divulgação

arte-globo-larissa-participante-time-pipoca-bbb23

Larissa tem 24 anos, é professora de educação física e mora em Criciúma-SC. Ela é a quinta participante anunciada da PipocaDivulgação

arte-globo-ricardo-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de Sergipe, Ricardo Camargo tem 30 anos, é biomédico e agora mora em São PauloFoto: Instagram/Reprodução

arte-globo-domitila-barros-participante-time-camarote-bbb23

Domitila Barros é modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022

arte-globo-antonio-cara-de-sapato-jr-participante-time-camarote-bbb23

Antonio Carlos Júnior é do Camarote. Ele é conhecido como Cara de Sapato, é um lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, que atualmente compete na PFL (Professional Fighters League)Divulgação

arte-globo-sarah-aline-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de São Paulo, Sarah Aline tem 25 anos, é psicóloga e analista de diversidade. Ela está no Grupo Pipoca do BBB23Divulgação

arte-globo-fred-nicacio-participante-time-camarote-bbb23

Fred Nicácio tem 35 anos, é médico e apresentador do Queer Eye Brasil e é natural de Campo dos Goytacazes-RJDivulgação

arte-globo-key-alves-participante-time-camarote-bbb23

A jogadora de vôlei Key Alves tem 23 anos e é de Bauru, em São Paulo. É líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde e também trabalha como influenciadora digital, tendo mais de 7 milhões de seguidores.Divulgação

arte-globo-marilia-participante-time-pipoca-bbb23

Marília tem 32 anos e é maquiadora em São Paulo, embora seja de Natal, no Rio Grande do NorteFoto: Divulgação

arte-globo-cristian-participante-time-pipoca-bbb23

Gaúcho de 32 anos, Cristian é empresário e formado em educação física e nutrição esportivaFoto: Divulgação

arte-globo-marvvila-participante-time-camarote-bbb23

Marvvila passou pelo The Voice Brasil e apostou no pagode como estilo para seguir a carreira musical Foto: Divulgação

arte-globo-bruno-participante-time-pipoca-bbb23

Bruno é um alagoano de 32 anos e promete ser um “jogador raiz” no BB23Foto: Divulgação

arte-globo-tina-participante-time-pipoca-bbb23

Tina nasceu em Angola, mas mora em São Paulo. É modelo e analista de marketingFoto: Divulgação

arte-globo-gabriel-santana-participante-time-camarote-bbb23

O ator Gabriel Santana tem 23 anos de idade e promete entregar muita pegação no reality showFoto: Divulgação

arte-globo-amanda-participante-time-pipoca-bbb23

Amanda é médica, tem 31 anos de idade e afirmou que vai fazer uma bagunça boa no reality showFoto: Reprodução

arte-globo-mc-guime-participante-time-camarote-bbb23

MC Guimê disse que vai curtir e se divertir, mas sempre “pronto para a guerra”Foto: Reprodução

João Guilherme usou as redes sociais para mostrar que está acompanhando a participação de Bruna Griphao no Big Brother Brasil. O filho do cantor Leonardo, de 20 anos de idade, e a atriz, de 23, já trocaram beijos durante uma festa em fevereiro de 2022. “Estou meio que amando/preocupado com a Bruna nesse BBB23. Amém que vai dar certo”, escreveu João Guilherme.

De acordo com Leo Dias, colunista do Metrópoles, o affair teria ocorrido no CarnaRildy, no Rio Centro, na Zona Oeste do Rio, em 25 de fevereiro de 2022. O rapaz lutou muito para conseguir conquistar a atriz e beijá-la., mas depois os dois curtiram a balada juntinhos até amanhecer.

Essa não é a primeira vez que o filho do cantor Leonardo declara torcida para uma sister com quem já se relacionou. No ano passado, ele chegou a apoiar Jade Picon, com quem namorou por três anos

