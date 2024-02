Após racha no PDT, Cid Gomes e Izolda Cela se filiam ao PSB

O senador Cid Gomes e a ex-governadora do Ceará Izolda Cela se filiaram ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), neste domingo (4/2), em um megaevento, em Fortaleza (CE), que contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), ministros de Estado e outras autoridades.

Cid e Cela deixaram o Partido Democrático Trabalhista (PDT), após um racha na legenda, ocasionado por uma disputa interna entre o senador e o irmão, o ex-ministro Ciro Gomes.

Atualmente, Cela integra o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como secretária-executiva do Ministério da Educação, comandado pelo também cearense Camilo Santana.

Além de Cid e a ex-governadora do Ceará, uma leva de 41 prefeitos do estado migraram para o PSB durante o ato.

O evento contou com a presença dos ministros da Educação, Camilo Santana, e do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França.

“Começamos um novo momento, de mais esperança e união, mas com o mesmo imenso amor pelo Ceará”, afirmou Cid Gomes, após oficializar a chegada ao novo partido.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Alckmin deu as boas-vindas aos novos colegas de legenda.

“É com cooperação, e não com egoísmo, que vamos fortalecer a economia e a sociedade brasileiras, gerando oportunidades para que cada indivíduo possa realizar seus sonhos”, destacou.

Racha no PDT O conflito entre Cid e Ciro começou durante a campanha eleitoral de 2022, ocasião em que o senador apoiou a candidatura de Elmano de Freitas (PT) na corrida ao governo do Ceará. Ciro, no entanto, defendia o apoio ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.

Ao longo de 2023, os ânimos entre os irmãos se acirraram, o que resultou em um racha interno da sigla, levando a uma migração em massa dos cidistas ao PSB.