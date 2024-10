João Pedro e Fellipe apresentam nova música no Caldeirão com Mion

A dupla João Pedro & Fellipe vão se apresentar na Globo pela primeira vez. Os jovens músicos, de apenas 17 e 22 anos, gravaram uma participação no Caldeirão com Mion, que vai ao ar neste sábado (19/10). Na atração comandada por Marcos Mion, os sertanejos vão apresentar a nova música de trabalho, chamada “Cupido”, que estreou nas plataformas de streaming na última quinta-feira (17/10).

A jovem dupla estreia em rede nacional e não escondeu o nervosismo de aparecer em rede nacional. “Quando falou assim ‘Vamo lá, vamo gravar?’, eu comecei a tremer, não conseguia nem falar”, brincou Fellipe. “Obrigado @marcosmion pelo convite e DEUS por nos proporcionar viver isso!”, agradeceu a dupla numa postagem no Instagram.

Além da estreia da nova música na Globo, os irmãos João Pedro e Fellipe estão cheios de planos para o futuro. “Nosso maior sonho é tocar o coração das pessoas com nossas canções e construir uma carreira sólida, tijolo por tijolo”, afirmam os cantores, que não escondem o sonho de gravar músicas em parceria com grandes nomes do sertanejo.

História

Apesar de jovens, João Pedro e Fellipe já têm muita história pra contar. Os irmãos iniciaram a carreira publicando vídeos despretensiosos na internet. O sucesso inesperado veio com a música “Coração de Isca”, que acabou viralizando. Isso impulsionou os cantores a seguirem o caminho da música sertaneja.

“Foi naquele momento que percebemos que deveríamos cantar juntos. Desde então, não paramos mais”, revela João Pedro.

A dupla estreou na cena musical com o lançamento do projeto “Resenha Particular”, um compilado de regravações de grandes sucessos sertanejos gravado em um ambiente intimista. Já em 2023, os irmãos apresentaram o DVD “Arruaça”. O primeiro single, uma parceria com o cantor Luan Pereira, ultrapassou 2 milhões de streamings no Spotify.

“Cupido”, nova gravação da dupla, aposta no romantismo com um toque de vaneira. Segundo João Pedro, a ideia inicial era criar uma canção com uma pegada diferente, mas durante o processo criativo acabou tomando um rumo mais pessoal. “No meio da composição, levamos para um lado mais nosso e saiu uma música romântica”, brinca o cantor.