João Vítor Santana da Silva assume como novo Secretário de Inovação Cultural e Tecnológica do Clube Nacional de Artistas do Brasil

O Clube Nacional de Artistas do Brasil anunciou hoje a nomeação de João Vítor Santana da Silva como o novo secretário de inovação cultural e tecnológica, seguindo a indicação do ex-secretário Pedro Miguel Lopes da Silva.

Com apenas 17 anos de idade, natural de Montes Claros, MG, João Vítor traz consigo um perfil jovem e dinâmico para liderar a pasta. Formado em curso de inglês e atualmente cursando marketing digital, ele promete trazer novas ideias e abordagens para impulsionar a inovação dentro do clube.

A nomeação de João Vítor vem após o afastamento de Pedro Miguel, que deixou o cargo para concorrer nas eleições nacionais para o cargo de secretário-geral do Clube. Com essa transição, a secretaria recebe uma nova liderança com energia renovada e um olhar fresco para os desafios da inovação cultural e tecnológica.

João Vítor expressou sua gratidão pela oportunidade e seu compromisso em trabalhar incansavelmente para promover a inovação dentro do Clube Nacional de Artistas do Brasil, fortalecendo a conexão entre a arte e a tecnologia em prol do crescimento e desenvolvimento da comunidade artística brasileira.