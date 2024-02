Juliette revela como conheceu o namorado e que tomou a iniciativa

Juliette Freire e Kaique Cerveny assumiram o namoro recentemente, após oito meses juntos. Em entrevista ao programa português Glitter Show, a campeã do BBB 19 revelou como conheceu o rapaz e que deu o primeiro passo da relação.

“Eu fazia crossfit e o Kaique é atleta, compete. Eu vi o último campeonato, em 2019. Falei ‘uau, que gato’, e mandei um direct. Eu não sei se mandei ‘oi’, emoji de coração ou elogiei (…) Ele respondeu com um coração, me seguiu, e eu segui ele. Só que Kaique começou a namorar, eu também, e a gente deu afastada”, relatou a Rainha dos Cactos.

Após os dois ficarem solteiros, e depois de muito ignorar o rapaz, Juliette voltou a mandar mensagem para Kaique. “Ele mandava um monte de mensagens, e eu ignorava. Aí eu mandei um ‘oi, sumido’”, declarou. Entretanto, a primeira tentativa de encontro, que também partiu da ex-BBB, não foi bem sucedida.

“Um dia fui em uma cidade e falei ‘oi, vamos nos conhecer pessoalmente agora’. Era umas 10 horas da noite, e ele falou que tinha acabado de deitar. Depois disso eu dei um gelo, nunca mais dei confiança para ele”, declarou.

Entretanto, ela resolveu dar uma moral para o rapaz e foi aí que o relacionamento decolou. “Resolvi dar moral de novo e pegar. Aí peguei e me apaixonei. A gente ficou uns oito meses e só assumiu o compromisso há três meses. Ele é muito calmo, e muito parceiro, me ajuda com tudo”, completou.

Juliette explica por que escondeu namoro por 8 meses Juliette deixou claro que o coração tem dono ao assumir o relacionamento com Kaique Cerveny em dezembro de 2023. Apesar de ter publicado a primeira foto ao lado do atleta apenas no fim do último ano, a campeã do BBB21 já está com ele há 8 meses. Em entrevista à Quem, a também cantora explicou por que resolveu deixar a relação “escondida”.

A ex-BBB afirmou que o tempo que ficou em quase “segredo” com o atleta foi fundamental para que a relação tivesse um bom alicerce. “Foram oito meses de relacionamento, até a gente entender que estava maduro o suficiente para conseguir e suportar o que é uma exposição midiática”, explicou.

“Sempre fiz isso. Tentar fortalecer antes para que depois fosse exposto e aguentar mesmo o tranco, porque não é fácil”, ressaltou Juliette.

Com fãs ativos e muitos seguidores nas redes, Juliette disse que deixou para assumir o relacionamento quando o atleta se sentisse seguro. “É muita energia, é muito problema, é muito ‘kikiki’. Então, sorte que quando falamos ele realmente estava bem seguro”, completa.