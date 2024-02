Joaquim Lopes anuncia saída da TV Globo depois de 14 anos

Joaquim Lopes usou as redes sociais, nesta quarta-feira (28/2), para revelar que está deixando a TV Globo após 14 anos de contrato com a emissora carioca.

“Assim que me formei no teatro com 21 anos de idade, fiz uma lista de sonhos dentro da profissão. Entre os itens estavam: – trabalhar na TV; – trabalhar na TV GLOBO; – fazer uma novela na TV GLOBO com um personagem fixo; – Fazer uma novela das 9 na TV GLOBO. Entre outros sonhos que iam além dos muros do antigo Projac. Entrei aqui em 2010 e me lembro do dia em que fui assinar meu primeiro contrato na sede de São Paulo.”, começou Joaquim.

“Lembro da emoção de contar pros meus pais que a aposta que eles fizeram lá atrás tinha valido a pena. Lembro de ficar sentado no carro sozinho em silêncio, com lágrimas nos olhos, pensando que todos os passos que dei até àquele momento resultaram na concretização daqueles sonhos”, continuou.

“Nesses 14 anos de relacionamento, realizei muito além do que poderia imaginar aqui dentro… De ator migrei pra comunicador com o nosso amado Vídeo Show, voltei a atuar depois do seu fim e hoje me pego sentado em silêncio novamente no meu carro na portaria 3 olhando pra tudo isso com muita gratidão e direcionando esse mesmo olhar pra frente. Que escola. Quanta coisa aconteceu aqui meu Deus do céu!… Meu pai sempre disse: ‘Nunca feche portas, meu filho!’. Saio hoje daqui com uma lista de sonhos novinha em folha e com a certeza de ter deixado a porta escancarada”, disse.

Por fim, Joaquim agradeceu à emissora e ao público que o acompanhou: “Deixo aqui o meu muito obrigado à Globo por tudo que ela me proporcionou, mas principalmente a vocês que estiveram do meu lado esse tempo todo, sendo testemunhas oculares de cadeira cativa dessa minha profissão que pra mim sempre foi e continuará sendo sagrada. Obrigado pelas celebrações, pelas críticas, pelas dicas e principalmente por me deixar entrar um pouquinho na casa de todos. Bora! Vamos que voo!!!! Muita coisa pra acontecer esse ano e nos próximos vindouros. Evoé!”