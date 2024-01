Joe Biden diz que os EUA não apoiam a independência de Taiwan

Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

1 de 1 Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Ele usa terno escuro e camiseta clara. Ele tem cabelos brancos- Metrópoles – Foto: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty ImagesO presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, afirmou que o país não apoia a independência de Taiwan. A fala veio após o político ser questionado sobre as eleições realizadas na ilha neste sábado (13/1).

A votação elegeu o candidato pró-independência e atual vice-presidente, Lai Ching-te. Nome do governista Partido Democrático Progressista (DPP), ele venceu as eleições presidenciais de Taiwan com 40,2% dos votos, segundo os últimos números divulgados pela Comissão Eleitoral Central (CEC).

foto-presidente-de-taiwan-lai-ching-te

Lai Ching-te, presidente eleito em Taiwan Annabelle Chih/Getty Images

Nas propostas, Ching-te prometeu seguir nas negociações manter a ilha independente da China, mas não terá apoio dos EUA. Hoje, o país comandado por Biden é o principal fornecedor de armas de Taiwan, mas também tenta melhorar relações com a China.

O país reivindica o território taiwanês, que vive em regime democrático com eleições diretas desde 1996.

