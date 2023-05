Jogadores confessam terem manipulado jogos da série A

O lateral Moraes, do Juventude, e Kevin Lomónaco, do Red Bull Bragantino, confessaram que manipularam três jogos da Série A do Brasileiro do ano passado. A informação é do UOL.

“Eu estava precisando da grana e acabei topando fazer. Minha esposa ficou brava comigo”, disse o lateral Moraes, de acordo com o portal.

Leia mais: Entenda tudo sobre o esquema de manipulação em jogos de futebol

Eles foram dois dos quatro jogadores que confessaram ao Ministério Público de Goiás a participação do esquema de manipulação. O crime tem pena de até seis anos de prisão, mas a confissão levou o MP a oferecer um acordo de não persecução penal. Eles se tornaram testemunhas das investigações, e não foram processados.

“Ele falava que eu ia ganhar dinheiro rápido, que somente tinha que pegar cartão amarelo. Aceitei. Eu estava na concentração, um dia antes do jogo, acho. Ele seguia insistindo, mandando mensagem, dizendo: ‘Vamos fechar, hermano, é dinheiro…’ Mas eu fiz sem conhecimento algum que era um crime, algo assim. Fiz assim normal, não perguntei nada pra ninguém”, disse Kevin Lomónaco.

Já Moraes afirmou que recebeu R$ 25 mil para tomar cartões amarelos em jogos contra o Palmeiras e Goiás. Segundo ele, foi feita uma proposta para uma partida contra o Ceará, que ele não aceitou. Apesar disso, foi feito um depósito de R$ 20 mil em sua conta, o qual ele teria devolvido o valor.

O jogador disse ter se arrependido. “Eu sabia que era errado. Eu fiquei muito arrependido, mas foi um momento que realmente estava precisando, eu e minha esposa”, disse.

Kevin, por sua vez, aceitou uma promessa de R$ 70 mil para receber um cartão amarelo do jogo do Bragantino cotra o América-MG. No entanto, ele só teria recebido dos golpistas R$ 30 mil.

Os diálogos foram descobertos através da apreensão do celular do argentino. Neles, Kevin conversa com Luís Felipe Rodrigues de Castro, que faz a oferta. “Eu fiz o amarelo somente porque achei que não era algo que prejudicava a equipe”, disse o zagueiro de 21 anos.

Ambos estão temporariamente afastados dos times.