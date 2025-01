Jogos de hoje: veja onde assistir às partidas desta terça (28/1)

Nesta terça-feira (28/1), os campeonatos estaduais contam com dois jogos importantes. Pelo Paulistão, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino. Já pelo Gauchão, o São José enfrenta o Internacional.

Jogos de Hoje:

Palmeiras e Bragantino, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

São José e Internacional, pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir:

Palmeiras e Red Bull Bragantino jogam no Allianz Parque, com transmissão do Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV. A partida tem início às 19h30.

O São José recebe o Internacional, às 21h30, no Estádio do Vale. A partida terá transmissão da RBS, do Sportv e do Premiere.