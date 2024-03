Jojo Todynho comemora chegada aos 99 kgs: “Só desacreditar de mim”

Em processo de emagrecimento após a cirurgia bariátrica realizada em agosto de 2023, Jojo Todynho comemorou a chegada aos 99 kgs na manhã desta quinta-feira (28/3). A cantora perdeu 47 kgs desde o procedimento médico e tem se dedicado à malhação e treinos.

“E vamos comemorar esses 99 kgs. Ai, meu Deus. É isso, amor. É só desacreditar de mim, [que] eu fico super, hiper, mega feliz”, disse a artista em um vídeo publicado no Instagram de calcinha e sutiã.

Jojo Todynho Vale lembrar que a cantora chegou aos 100 kgs em janeiro deste ano, cinco meses após a bariátrica. Na época, ela também compartilhou a conquista no Instagram e celebrou. “Esqueça tudo, daqui a pouco a mamãe está nos dois dígitos.”

Veja antes e depois de Jojo Todynho após perder mais de 40kg Jojo Todynho tem compartilhado a rotina de treinos na academia e também a evolução do seu emagrecimento com os seguidores, no Instagram. A cantora, que passou por uma cirurgia bariátrica em agosto do ano passado, perdeu mais de 40 quilos desde o procedimento.

Em dezembro, ela compartilhou um antes e depois e comemorou a perda de 33 quilos. “Certeza que fiz a melhor escolha e estou no caminho certo… Vivendo o meu processo”, escreveu na legenda da publicação na época.

No último dia 15, ela mostrou um pouquinho de exercício na bicicleta e compartilhou cliques com roupa de academia. “Foco é meu nome”, escreveu a artista na legenda.

Nos comentários, o personal de Jojo Todynho, Moises Carvalho, elogiou o desenvolvimento da aluna. “Ela não para de evoluir! Tem sido uma honra e um privilégio poder fazer parte dessa sua transformação de vida, além de ter ganhado uma amiga”, escreveu ele.

Jojo Todynho expõe vontade de realizar mais cirurgias. Saiba quais Jojo Todynho perdeu 40 quilos após se submeter a uma cirurgia bariátrica em agosto de 2023, e usou as redes sociais para contar aos seguidores que pretende passar por mais algumas cirurgias.

Questionada por um seguidor se pretende realizar mais procedimentos cirúrgicos, Jojo respondeu nos Stories do Instagram:

“Pretendo. Uma hora vou fazer as minhas reparadoras. Reparadoras, não, porque eu já tenho silicone. Vou aproveitar e fazer as costas, barriga e trocar o silicone, botar um menor, né?”.

A cantora e apresentadora também falou sobre sua alimentação após a bariátrica. “Estou me adaptando. Não é fácil. Moça do meu lado comendo uma rabada e eu comendo frango com legumes… É o processo e vamos viver esse processo. A gente tem que se disciplinar”, explicou.

Jojo vem usando as redes sociais para publicar sua rotina de treino após a cirurgia bariátrica e recebe elogios dos internautas frequentemente.