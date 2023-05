Lula e Janja se hospedam em Londres em hotel com diárias de R$ 37 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja, chegaram em Londres nessa sexta-feira (5/5). Eles estão na capital inglesa para participar da coroação do rei Charles na Abadia de Westminster, que acontece neste sábado (6/5). Enquanto estiver na capital inglesa, o casal desfrutará dos serviços de um luxuoso hotel, com diárias de até R$ 37 mil.

Lula e Janja se hospedaram no Marriott Grosvenor House, onde o filho do rei George II chegou a morar. No leque de acomodações premium, a mais acessível ao bolso chega à bagatela de R$ 12 mil, a diária. Até então, não se sabe em qual suíte o casal à frente do Governo brasileiro se hospedou.

“Localizado em Park Lane, no coração de Mayfair, nosso distinto hotel cinco estrelas oferece acomodações excepcionais, delícias epicuristas e vistas deslumbrantes do Hyde Park. A poucos passos de Bond Street, Knightsbridge, Regent Street, Palácio de Buckingham, V&A, museus de História Natural e Ciências e West End, explore Londres e tudo o que ela tem a oferecer à nossa porta”, escreveram no site oficial do hotel.

Os “acolhedores” quartos e suítes do Marriott integram camas com pillow-top, elegantes banheiros de mármore e comodidades cuidadosamente selecionadas. Uma dos aposentos soma 170 metros quadrados. “Mantenha sua rotina de exercícios em nossa moderna sala de ginástica ou recarregue suas energias em nosso sofisticado Lounge Executivo”, acrescentaram à descrição.

O hotel conta com o restaurante JW Steakhouse. Os hóspedes são convidados a experimentar o clássico chá da tarde britânico no Park Room ou encontrar amigos para brindar com coquetéis e drinques no Bourbon Bar. Cinco estrelas, o Marriott Grosvenor House foi construído no século 18.

Coroação históricaUma nova era se inicia no Reino Unido a partir deste sábado (6/5): a coroação do rei Charles III, após 70 anos de espera. O monarca chega ao poder com o desafio de manter uma instituição milenar alinhada com os tempos modernos. O cortejo começou por volta de 6h.

A investidura acontece na Abadia de Westminster, em Londres. A cerimônia tem peso constitucional ao coroar Charles e Camilla como rei e rainha do Reino Unido, mas também é um rito religioso com o monarca assumindo o papel de chefe da Igreja Anglicana.

Comparado com a coroação da mãe de Charles, a rainha Elizabeth, o Palácio de Buckinham diminuiu pela metade o número de convidados.

Receberam convites para o evento 2.200 pessoas, incluindo membros da família real, representantes de 203 países — sendo 100 chefes de Estado — e membros de instituições de caridade patrocinadas pelo rei.

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estiveram presentes.

Em nome da sustentabilidade e dos “novos tempos”, o monarca e a rainha Camilla optaram ainda por usar joias, roupas e móveis confeccionados para a investidura dos seus antecessores com o objetivo de economizar e preservar o meio ambiente.

Para saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.