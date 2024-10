Jorge Valdivia enfrenta nova acusação de estupro no Chile na mesma semana

O ex-atleta chileno Jorge Valdivia, que já foi detido em decorrência de uma acusação de estupro, que teria acontecido no dia 18, enfrenta agora uma nova denúncia pelo mesmo crime, conforme informações do Ministério Público do Chile. Ele se defende, negando veementemente as alegações. A nova acusação, não teve muitos detalhes divulgados pelo MP. Valdivia, que se afastou dos gramados em julho de 2022 e atualmente atua como comentarista esportivo, teve sua prisão preventiva estabelecida por um período de 90 dias.

Caso seja considerado culpado, o ex-jogador pode enfrentar uma pena de até 15 anos de reclusão. O ex-jogador ganhou destaque no Brasil pelas passagens pelo Palmeiras de 2006 a 2008 e 2010 a 2015. A defesa do ex-atleta continua a afirmar sua inocência em relação às acusações.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias