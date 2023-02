Novo patrocinador exibe escudo do Vitória ao lado de pênis e vulvas em site

A Fatal Model, nova patrocinadora do Vitória, está exibindo em seu website o acordo que alcançou com o Leão. Na listagem de garotos e garotas de programa, a empresa exibe o escudo ao lado de homens, mulheres e travestis nus.

São duas opções de banners, ambos estrelados por Nina Sag, embaixadora da marca, ostentando uma camisa do Leão. Um diz apenas que o site é patrocinador do Vitória, enquanto o outro questiona: “quando foi a última vez que você fez algo novo?”.

Por tratar-se de um site adulto, as fotos e vídeos são explícitas. Com isso, ocorrem momentos em que o escudo do clube aparece logo ao lado de retratos de pênis, vulvas, seios e glúteos.

Fábio Mota comemorou acordo

O acerto foi anunciado tanto nas redes sociais, quanto em entrevista coletiva nesta sexta-feira (10). Presidente rubro-negro, Fábio Mota afirmou que é o maior patrocínio da história do clube nesta área do uniforme.

“É o maior valor que o clube já recebeu por uma manga”, disse o dirigente, em entrevista coletiva nesta sexta. Os números não foram revelados pelo presidente.

O acordo vale até o fim da atual temporada, e a marca aparecerá no uniforme do Vitória durante o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. De acordo com o clube, o objetivo é mostrar mostrar que “todos os cidadãos e profissionais são dignos de respeito, segurança e dignidade”.

Mota ressaltou a importância de contratos de patrocínio para manter as contas em dia, e comemorou a parceria.

“Vocês sabem da dificuldade financeira que encontramos no clube. O Vitória está na Série B, porém, financeiramente, não temos cota de TV da Série B, não temos o contrato da Série B. Se tivéssemos, poderíamos fazer antecipação para equacionar a situação financeira do clube. Financeiramente, o Vitória continua na mesma realidade do ano passado, dependendo dos patrocinadores para sobreviver”, afirmou.

“Hoje a gente tem muita alegria de contar com um patrocinador de nível nacional, escolheu o Vitória para ser o clube do Brasil patrocinado por essa plataforma. Motivo de orgulho. Responsabilidade grande. Esses patrocinadores têm nos proporcionado estar com as contas em dia. Ontem pagamos os salários dos jogadores, hoje pagamos dos funcionários, devido a essas ações que temos feito”, completou o presidente do clube.

O Fatal Model também patrocina diversas competições de futebol, como o próprio Campeonato Baiano, além de outros nove torneios estaduais. A Série A do Brasileirão também já exibiu a marca do site em placas de publicidade.