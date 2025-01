José Boto, que recentemente assumiu a diretoria de futebol do Flamengo, anunciou a continuidade de Filipe Luís como treinador da equipe. Durante uma coletiva de imprensa, Boto ressaltou a importância da interação diária com o técnico e elogiou suas capacidades para deixar um legado no clube. O novo diretor de futebol também manifestou sua ambição de romper com a predominância dos técnicos portugueses no cenário brasileiro, que ganhou destaque com Jorge Jesus no Flamengo e Abel Ferreira no Palmeiras. Ele declarou: “Meu objetivo é ser o diretor português que vai pôr fim à hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. Isso será alcançado com o Filipe.”

WhatsApp

Além disso, Boto abordou a questão das contratações, afirmando que as negociações serão conduzidas de forma interna. Ele enfatizou a relevância do sigilo nas transações do clube, destacando que a discrição é fundamental para o sucesso das operações. Com essa nova abordagem, Boto busca não apenas fortalecer a equipe, mas também estabelecer uma nova era no Flamengo, onde a identidade e a estratégia do clube prevaleçam sobre influências externas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA