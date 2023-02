José Dirceu deixa a UTI depois de passar por cirurgia na cabeça

O ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu, de 76 anos, deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após passar por uma cirurgia na cabeça. A informação foi confirmada em nota divulgada na noite do sábado, 25, pelo político. A expectativa é que Dirceu tenha alta nesta segunda, 27, e permaneça em recuperação em casa pelos próximos 15 dias, sem atividades externas. “Agradeço a todos e todas a presença amiga e solidária sempre”, diz o comunicado. Como a Jovem Pan mostrou, José Dirceu foi submetido a um procedimento neurocirúrgico para drenagem de um hematoma subdural (quando acontece um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio) na última nesta quinta, 23. Na ocasião, o hospital afirmou, em boletim médico, que Dirceu se encontra em observação na UTI, em respiração espontânea, e sem previsão de alta. Em nota, o político informou que foi acometido por uma “insistente dor de cabeça” durante do feriado do Carnaval, o que o levou a procurar ajuda médica. “Após exames, a competente equipe médica dos Doutores Ludhmila Hajjar, Fabrício Silva, Bernandro Barbosa, Allisson Barcelos Borges e Guilherme Villa, do Hospital DF Star, constatou a necessidade de um procedimento neurocirúrgico para drenagem de um pequeno hematoma subdural, o qual foi realizado no mesmo dia com sucesso”, completa a mensagem. O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), filho de José Dirceu, afirmou em sua conta no Twitter que o pai acordou melhor e segue em observação apenas. “Ele acordou melhor hoje, médicos tiraram o dreno da cabeça e ele já começou andar com ajuda da fisioterapia, segue no hospital, fora da UTI e em observação apenas”, postou.

Atendendo a pedidos, segue mais um relato da evolução do estado de saúde do meu pai @ZeDirceu_ Ele acordou melhor hoje, médicos tiraram o dreno da cabeça e ele já começou andar com ajuda da fisioterapia, segue no hospital, fora da UTI e em observação apenas. pic.twitter.com/RHOYg80biz — Zeca Dirceu (@zeca_dirceu) February 25, 2023