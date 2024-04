José Dirceu retorna ao Congresso depois de 19 anos para cerimônia que lembra 60 anos de golpe

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu 02 de abril de 2024 | 13:33

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu retornou ao Congresso Nacional nesta terça-feira (2) para participar de uma sessão em celebração à democracia que lembrou os 60 anos do golpe militar. É a primeira vez em 19 anos que ele volta a um evento no Legislativo após ter seu mandato cassado em 2005, em meio ao escândalo do mensalão.

Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) anunciou a presença do ex-ministro entre aplausos no plenário do Senado.

“Com enorme honra eu destaco e agradeço a presença, nesta mesa, deste companheiro, que agradeço a Deus a possibilidade de, na minha formação política, ter sido um dos formadores dos melhores momentos do Partido dos Trabalhadores”, disse Randolfe.

E seguiu: “Meu querido José Dirceu de Oliveira e Silva, ex-deputado federal, militante político da resistência à ditadura entre os anos de 1960 e 1970. Zé é uma honra, para nós, ter você conosco aqui nesta mesa”.

O ex-ministro também discursou. “Quase não aceitei [o convite], porque desde o dia da madrugada de 1º de dezembro [de 2005], quando a Câmara dos Deputados cassou meu mandato, que o povo de São Paulo tinha me dado pela terceira vez, eu nunca mais voltei ao Congresso Nacional. Mas acredito que João Goulart merecia e merece a minha presença hoje aqui”, disse Zé Dirceu.

Ele se referia ao presidente-executivo do Instituto João Goulart, João Vicente Goulart, que participou da cerimônia. A viúva do ex-presidente João Goulart, Maria Thereza Goulart, também compareceu.

Dirceu foi condenado em 2012 pelo mensalão a 7 anos e 11 meses de reclusão, mais multa, e foi preso em 15 de novembro de 2013. No final de 2014, foi autorizado a cumprir o restante da pena em sua própria residência. A pena do ex-ministro no mensalão foi extinta em outubro de 2016. Ele também chegou a ficar preso no âmbito da Lava Jato.

Há anos afastado dos holofotes, o ex-ministro deu uma demonstração do prestígio que mantém nos bastidores ao reunir, no mês passado, em Brasília, políticos de diferentes matizes para a celebração de seus 78 anos.

Como mostrou a Folha, do petista Fernando Haddad (Fazenda) ao ministro do centrão Juscelino Filho (Comunicações), da União Brasil, dez ministros passaram pelo salão abarrotado de convidados.

A festa de aniversário foi regada a vinho e uísque, e a música ficou por conta de uma banda de rock.

Mônica Bergamo, Folhapress

