José Mayer se revolta com a Globo e manda recado: “Empresa nefasta”

Após Christiane Torloni ser cortada por Patrícia Poeta ao mandar recado para José Mayer durante sua participação no programa Encontro, o ator ficou revoltado com o veto e se pronunciou sobre o assunto na noite desta quinta-feira (16/03). O veterano se referiu à Globo, da qual foi demitido após acusações de assédio, como “empresa nefasta”.

“Querida Torloni, apesar do desrespeito desta nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração. Um beijo carinhoso do seu parceiro”, escreveu Mayer em seu perfil do Instagram.

O ator da Globo José Mayer foi acusado de assédio sexual no começo do ano por uma figurinista. "Tudo começou com 'elogios': 'Como você se veste bem' ou 'Como a sua cintura é fina'. Depois passou para: 'Fico olhando a sua bundinha e imaginando seu peitinho' e 'Você nunca vai dar para mim?'", relatou Su Tonani.

Ator se afastou da tevê após acusação de assédio

Christiane Torloni e outros famosos curtem o Rock In Rio, que, em sua quarta noite, teve Jessie J e Guns n’ Roses entre as atraçõesReprodução/ New Mag

Christiane Torloni mostra que o rock pode ter muito estilo em ensaio de moda para a lente do craque Danilo BorgesReprodução/New Mag

christiane torloni mulheres apaixonadas 2003 tv globo

Christiane Torloni em Mulheres Apaixonadas (2003)TV Globo/Divulgação

Christiane participou do programa matinal da última terça-feira (14/3) para falar sobre o aniversário de 90 anos de Manoel Carlos. A renomada atriz global foi uma das Helenas na novela Mulheres Apaixonadas, de 2003, em que contracenou com José Mayer.

“Eu sei que o Zé está passando por um momento de saúde complicado e espero que ele supere isso para voltar à cena”, disse a atriz, que foi interrompida pela apresentadora. “É, Maneco, fica aqui a nossa homenagem a você”, emendou a Patricia Poeta.

