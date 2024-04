Jovem esfaqueado, morre em unidade hospitalar de Itamaraju

Uma pessoa de apenas 21 anos, morreu na unidade hospitalar de Itamaraju, vítima de golpes de arma branca, ocorrido durante o período noturno deste sábado (20) de abril, no distrito de Água Limpa região pertencente ao município de Jucuruçu.

Moradores informaram as autoridades, que BRENO DA SILVA BORGES acompanhava seus primos que se envolveram numa discussão, ao tentar retirar os familiares da briga, tornou-se alvo do agressor que apoderou de uma faca e desferiu os golpes contra a vítima que acabou atingido na região das costas com golpes de arma branca (faca).

Populares socorreram BRENO DA SILVA BORGES para o hospital de Jucuruçu, que posteriormente foi transferido para a unidade de saúde em Itamaraju.

A vítima chegou a receber cuidados médicos no hospital municipal de Itamaraju., mas devido aos ferimentos, não resistiu e veio a óbito.

Seguindo protocolos, o hospital notificou a Polícia Civil de Itamaraju, onde foi determinada a realização do levantamento cadavérico e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

As autoridades policiais deverão abrir inquérito para identificar a motivação e autoria do crime. Até o momento nenhum suspeito foi preso. A polícia segue investigando o caso.